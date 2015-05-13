Мировой рейтинг школ возглавил Сингапур, Украина заняла 38 место

Рейтинг Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - крупнейший среди глобальных рейтингов школ - продемонстрировал превосходство азиатских стран в образовательной сфере, тогда как страны Латинской Америки и Африки оказались на последних местах, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Возглавил этот рейтинг Сингапур, за ним следуют Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань. Самый лучший показатель среди европейских стран – у Финляндии, занявшей шестое место.

Британия находится в рейтинге ОЭСР на 20-м месте, это один из лучших результатов среди европейских государств; Россия - на 34-м месте, Украина - на 38-м. Лучший показатель среди стран бывшего СССР показала Эстония, оказавшаяся на седьмом месте.

Рейтинг будет официально представлен на Всемирном образовательном форуме в Южной Корее.

По словам авторов исследования, его задача - выяснить, насколько благополучие и экономический рост страны связаны с качеством образования.

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"Впервые у нас появилась возможность оценить поистине глобальные масштабы уровня образования", - заявил советник генерального секретаря ОЭСР по вопросам образовательной политики Андреас Шляйхер.

"Мы хотели дать возможность большему числу стран, как богатых, так и бедных, сравнить себя с мировыми лидерами, понять свои сильные и слабые стороны и оценить, как улучшение качества образования скажется на экономике в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Анализ, основанный на результатах тестов по математике и естественным наукам, представляет собой крупнейшую глобальную карту образовательных стандартов по всему миру.

До этого в качестве критерия состояния образования чаще всего использовался разработанный ОЭСР тест PISA (Программа оценки учащихся разных стран), который ориентировался на богатые промышленно развитые страны.

Однако новый рейтинг имеет гораздо больший охват - в него вошла приблизительно треть стран мира - и позволяет узнать, как, например, Иран, Южная Африка, Перу и Таиланд проявят себя в сравнении с другими государствами.

В этом рейтинге также примечателен низкий (в очередной раз) результат США. Соединенные Штаты в рейтинге обогнал Вьетнам.

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Он также подчеркивает ухудшение результатов Швеции, которую ОЭСР недавно уже предупредило о серьезных проблемах в системе образования.

По мнению Андреаса Шляйхера, улучшение образовательных стандартов приведет к "долгосрочному экономическому подъему, который будет феноменальным".

Например, если Гана, показавшая наихудший результат, смогла бы привить нынешним 15-летним подросткам основные навыки - такие как чтение, письмо и счет, то за время их жизни ВВП страны увеличился бы в 38 раз.