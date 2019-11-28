Business Insider: Китай отобрал у США корону крупнейшей дипломатической силы мира

Сокращение американского дипломатического влияния эксперты связывают с президентством Трампа.

Китай отобрал у США статус крупнейшей дипломатической силы в мире, о чем свидетельствует отчет аналитического центра Lowy Institute. По состоянию на текущий год у Пекина 276 дипломатических представительств в разных уголках планеты. В это время, американское присутствие ограничивается 273 миссиями.

Как пишет Business Insider, рейтинг Lowy Institute основан на оценке дипломатических сетей 61 страны. Все эти страны рейтинга входят в G20 и Организации экономического сотрудничества и развития. Рейтинг также указывает на силу и слабость в географическом покрытии и геополитическом охвате.

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Показатели рейтинга 2019 года демонстрируют стремительный подъем Китая за последнее десятилетие. В 2017-м в распоряжении Пекина было 271 представительство в мире. Это на три меньше, чем у США. А в 2016-м китайских миссий было 263. Тем временем, в США в 2017 году было 274 представительства и 271 годом ранее. Американское внешнеполитическое влияние в мире ослабло на протяжении последних лет, когда начала работу администрация президента Дональда Трампа. Он сократил финансирование Госдепартамента и имел трудности с поиском кадров на ключевые должности.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович в показаниях в рамках процедуры импичмента рассказала, что Госдепартамент переживает «кризис». Издание пишет, что Вашингтон рискует также уступить Пекину первенство в экономической и военной мощи.

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Center for a New American Security предостерегает, что Китай разрабатывает передовое вооружение. Это происходит очень быстро и тайно. Пекин находит способы подавления американских систем на поле битвы. Тем временем, банк Standard Chartered прогнозирует, что в следующем году Китай отберет у США статус крупнейшей экономики мира. А к 2030 году американская экономика может уступить также Индии.