В США поезд снес автомобиль: трое погибших

По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил во время приближения поезда.

В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида пассажирский поезд въехал в автомобиль, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что поезд следовал из Майами в Нью-Йорк. В момент аварии там находились 200 человек. Среди пассажиров пострадавших нет. Все погибшие были в автомобиле.

По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил во время приближения поезда.

Как сообщал УНИАН, в филиппинского пассажирского самолета после взлета из Международного аэропорта Лос-Анджелеса из двигателя начало бить пламенем, после чего он приземлился на аэродроме.