На севере Швейцарии во время стрельбы погибли несколько человек
15:25, 10 мая 2015Мир
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В городе Вюренлинген на севере Швейцарии обнаружены тела нескольких убитых.
REUTERS
По данным полиции кантона Аргау, местные жители в субботу вечером сообщили о стрельбе. Все погибшие – взрослые, тела убитых находились в доме и на улице, сообщает Радио Свобода.
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Мотивы преступления и личности убитых пока неизвестны. Ведется расследование.
Население Вюренлингена, находящегося вблизи границы с Германией, составляет 4,5 тыс. человек.
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