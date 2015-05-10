На севере Швейцарии во время стрельбы погибли несколько человек

В городе Вюренлинген на севере Швейцарии обнаружены тела нескольких убитых.

По данным полиции кантона Аргау, местные жители в субботу вечером сообщили о стрельбе. Все погибшие – взрослые, тела убитых находились в доме и на улице, сообщает Радио Свобода. Читайте такжеВ США неизвестные устроили стрельбу возле выставки карикатур на пророка Мухаммеда Мотивы преступления и личности убитых пока неизвестны. Ведется расследование. Население Вюренлингена, находящегося вблизи границы с Германией, составляет 4,5 тыс. человек.

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