В Боснии неизвестный застрелил полицейского с криком "Аллаху акбар"

Это произошло в понедельник, 27 апреля, сообщает Радио Свобода.

По сообщению полиции, мужчина открыл стрельбу с криками «Аллаху Акбар».

«Нападающий ворвался в участок и открыл стрельбу во время которой один полицейский погиб, двое были ранены», – сообщила пресс-секретарь местной полиции Александра Симойлович.

Читайте такжеСовет ЕС согласился подписать соглашение об ассоциации с Боснией и ГерцеговинойПо ее словам, полицейские застрелили нападавшего. Нападение произошло в 19.00 по местному времени.

Как отметил боснийский министр безопасности Драган Мектич, нападающий, который имел автоматическую винтовку, погиб во время перестрелки с полицейскими.

Имам мечети в Зворнике Мастафа Мухаремович осудил нападение.