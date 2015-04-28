В Боснии неизвестный застрелил полицейского с криком "Аллаху акбар"
Один полицейский погиб, еще двое были ранены во время нападения вооруженного мужчины на полицейский участок в боснийском городе Зворник.
Это произошло в понедельник, 27 апреля, сообщает Радио Свобода.
По сообщению полиции, мужчина открыл стрельбу с криками «Аллаху Акбар».
«Нападающий ворвался в участок и открыл стрельбу во время которой один полицейский погиб, двое были ранены», – сообщила пресс-секретарь местной полиции Александра Симойлович.
Читайте такжеСовет ЕС согласился подписать соглашение об ассоциации с Боснией и ГерцеговинойПо ее словам, полицейские застрелили нападавшего. Нападение произошло в 19.00 по местному времени.
Как отметил боснийский министр безопасности Драган Мектич, нападающий, который имел автоматическую винтовку, погиб во время перестрелки с полицейскими.
Имам мечети в Зворнике Мастафа Мухаремович осудил нападение.