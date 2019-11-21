Atlantic Council: На уничтожение «Северного потока-2» осталось три месяца

Если необходимые санкции не ввести в ближайшее время, появление вредного для Европы российского трубопровода нельзя будет предотвратить.

Американский закон о защите энергетической безопасности Европы получил большую поддержку обеих партий. В нем были предложены адресные санкции, нацеленные остановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2», который Владимир Путин хочет использовать для контроля Европы.

Однако, возникли процедурные задержки. А время подходит к концу, — пишет Atlantic Council. Закон предусматривает введение санкций против компании Allseas, которая предоставляет "Газпрому" критически важное судно для глубоководной прокладки труб. Осталось всего три месяца до завершения строительства «Северного потока-2», если процесс не остановить сейчас.

«Существует консенсус о включении этих санкций в законопроект об оборонном бюджете под названием Акт национальной оборонной авторизации», - сказал Дэниел Вайдич, чья компания Yorktown Solutions дает советы украинскому «Нафтогазу».

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Источники сообщают, что президент Дональд Трамп подпишет законопроект с санкциями до конца этого года. Если ограничения заработают, у Европы появится 2-3 года на разработку предохранителей против «Газпрома» и России, которые открыто декларируют желание противостоять любым европейским ограничением, как только их пустят на континент.

К сожалению, ситуация с санкциями застопорилась. Введение карательных мер может состояться уже после Нового Года, что сделает их нерелевантными. Потому что подводная часть работы в сооружении «Северного потока-2» будет завершена к тому времени.