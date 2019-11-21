Business Insider: Турции не нужно выходить из НАТО, чтобы сделать его слабым перед Россией

Анкара до сих пор имеет военное преимущество над Москвой в Черном море, и эти возможности нужны западной оборонной организации.

Встреча президентов Дональда Трампа и Раджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме в этом месяце не принесла никакого прогресса в решении двух больших проблем, которые возникли в отношениях двух давних союзников. Турция не согласилась выполнить требования США относительно российских ракет С-400. Кроме того, она не собирается отказываться от вторжения в Сирию, которое тоже критикуют в Вашингтоне.

Но, несмотря на эти распри, в НАТО продолжают утверждать, что альянс до сих пор крепкий, — пишет Business Insider.

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«Турция была важным союзником альянса с середины 1950-х годов. Эта ситуация не изменилась. Геостратегические причины турецкого членства не изменились. И она играет полную роль в командной структуре НАТО», - сказал маршал сэр Стюарт Пич из Королевских ВВС Великобритании, который возглавляет военный комитет альянса.

Но, как считает старший военный аналитик частной аналитическо-разведывательной фирмы Stratfor Омар Ламрани, покупка С-400 уже принесла серьезные изменения внутри альянса. Покупая оружие у России, Турция вредит операционной совместимости, нужной для работы с другими странами НАТО, а также для доступа к объединенным фокусу и целям».

Турции не нужно выходить из НАТО, чтобы ослабить его. Само только отсутствие турецкого сотрудничества может подорвать альянс в стратегически важном регионе. Турция не просто вторая крупнейшая военная сила оборонной организации после США. Она объединяет альянс в Восточном Средиземноморье и Черном море.

«Турция контролирует Босфор и Дарданеллы. Она охраняет вход в Черное море и выход из него, а следовательно весь фланг. И она исторически помогала держать Россию как можно дальше от важных нефтяных регионов на Ближнем Востоке», - пояснил Ламрани.

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Он добавил, что у Турции самый большой военно-морской флот в Черном море. Он даже больше, чем у России. Это дает НАТО решающие возможности в регионе.

Холодная война закончилась, но армия Турции остается важной для НАТО из-за возможностей, которых нет у других союзников. Будучи страной на побережье Черного моря, она не связана Конвенцией Монтре, ограничивающей количество и размер кораблей стран из-за пределов Черноморского региона, которые могут входить в акваторию. Кроме того, конвенция ограничивает время пребывания этих судов.

Издание пишет, что в оккупированном Крыму Россия развернула различные ракетные и военно-воздушные силы. В частности, системы включая С-400, которые способны заблокировать доступ к региону. Но Турция все равно имеет преимущество над ней.

«Если НАТО не сможет рассчитывать на Турцию в противостоянии России, это будет означать, что альянс потерял наиболее важного морского игрока в Черном море», - пояснил Ламрани.

Турецкий флот в Черном море более важен, чем американский. Потому что Анкара может развернуть любое количество кораблей любого размера.

«Если Турция не будет сотрудничать, тогда Черное море станет российским озером», - добавил эксперт.

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В НАТО постоянно подчеркивают, что отношения организации с Анкарой, а также турецкое участие в совместных операциях никак не изменились. Но в Турции не обязательно отказываться от членства в НАТО, чтобы серьезно ослабить его. Если она останется союзником, но не будет сотрудничать с другими, тогда присутствие альянса в Черном море и способность его защитить страны-участницы в регионе сократятся.

«Думаю, если Турцию исключить из уравнения, а России больше не придется беспокоиться из-за турецкого участия в маневрах альянса, тогда Москва может уверенно решить, что Черное море она закрыла. Силы НАТО в акватории, такие как Румыния и Болгария со своими ВМС и ВВС, очень маленькие. Они не представляют серьезной угрозы для России. Тогда Кремль будет доминировать в регионе. Единственная реальная угроза для него в Черном море – это Турция», - сказал Ламрани.

Украина и Грузия не входят в НАТО, но они под российским давлением и построили тесные связи с альянсом. В 2008 году Россия оккупировала два грузинских региона: Абхазию и Южную Осетию. По мнению эксперта, в случае отказа Анкары от НАТО, Тбилиси окажется в очень затруднительном положении. Грузия будет зажата между враждебной Россией и внеблоковой Турцией.

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Оккупировав Крым, Россия получила возможность блокировать передвижение в Азовском море, где расположен украинский порт Мариуполь. И без того маленький флот Украины еще уменьшился. На западе Украина граничит со странами НАТО. Но Россия продолжает войну на украинском востоке. Она влияет на Молдову и ее сепаратистский регион Приднестровье, который граничит с южными границами Украины. Из-за совместной с НАТО границы на западе выход Турции из альянса, по мнению Ламрани, мало что изменит для украинской стороны. А в военно-морском измерении Киев «уже проиграл».