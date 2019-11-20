США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

Количество американских военных увеличится до трех тысяч человек.

США направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты нефтяных объектов.

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Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщают американские СМИ.

Первые подразделения уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели.

Таким образом, общее число военных США в стране составит примерно три тысячи человек. Также в Саудовскую Аравию будут направлены радары и противоракетные системы.

Как сообщал УНИАН, 11 октября стало известно, что недалеко от саудовского порта Джедда атаковали иранский нефтяной танкер. Судно загорелось, на нем произошла утечка нефти. Кто стоит за атакой, пока неизвестно.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco случился пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.