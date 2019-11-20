Во время протестов в Иране погибли более 100 человек – Amnesty International

Число погибших приблизительное, так как в стране временно отключили интернет.

В результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе.

Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International во вторник, 19 ноября.

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"Видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно из-за отключения в стране интернета. По некоторым данным, число жертв может достигать 200 человек.

В свою очередь государственные СМИ Ирана сообщили лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности.

Как сообщал УНИАН, в Иране сразу в нескольких городах люди повыходили на улицы из-за подорожания бензина.

Демонстрации начались из-за решения президента Ирана Хасана Рухани о сокращении субсидий на бензин для финансирования поддержки бедного населения государства. Иранский бензин остается одним из самых дешевых в мире, но при этом цены подскочили на 50%, как минимум до 15 тысяч риалов (0,45 доллара США) за литр.

На фоне протестов в стране отключили мобильную связь и интернет.