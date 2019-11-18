США поддержали протесты в Иране

Вашингтон осудил применение силы против протестующих и ограничения на средства связи в Иране.

Власти США осуждают действия иранских сил безопасности против участников акций протеста.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"США поддерживают иранский народ, проводящий мирные демонстрации против режима, который по идее должен защищать его интересы. Мы осуждаем применение силы и ограничение на средства связи в отношении участников акций протеста", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Иране сразу в нескольких городах люди повыходили на улицы из-за подорожания бензина.

Демонстрации начались из-за пятничного решения президента Ирана Хасана Рухани о сокращении субсидий на бензин для финансирования поддержки бедного населения государства. Иранский бензин остается одним из самых дешевых в мире, но при этом цены подскочили на 50%, как минимум до 15 тысяч риалов (0,45 доллара США) за литр.

На фоне протестов в стране отключили мобильную связь и интернет.