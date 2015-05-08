Греция надеется на соглашение с еврозоной

По его словам, он настроен оптимистично в виду того, что на переговорах уже достигнут некоторый прогресс, сообщает Русская служба Би-би-си.

Однако ранее министр финансов Янис Варуфакис поставил под сомнение возможность достижения договоренности к понедельнику.

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Во вторник Греция должна выплатить Международному валютному фонду 763 млн евро.