В Саудовской Аравии мужчина выбежал на сцену и ранил ножом трех актеров (видео)

Нападавшим оказался 33-летний гражданин Йемен, его задержали.

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, гражданин Йемена выбежал на сцену и ранил ножом трех актеров.

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Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что мужчина ворвался на сцену во время музыкального спектакля в парке короля Абдаллы и успел ранить двух мужчин и одну женщину. В полиции сообщили, что потерпевшие находятся в стабильном состоянии.

Нападавшим оказался 33-летний гражданин Йемен, его задержали. Мотивы мужчины неизвестны.

Парк короля Абдаллы - это одно из нескольких мест в Эр-Рияде, где проводится развлекательный фестиваль.

#BREAKING: Riyadh police arrested an #Arab resident in possession of a knife after he stabbed two men and a woman who were members of a theatrical group. pic.twitter.com/ULbWsj3SlF — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 11, 2019

Как сообщал УНИАН, в августе в немецком городе Изерлон мужчина с ножом набросился на людей на вокзале, в результате нападения убиты двое людей.