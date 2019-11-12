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В Саудовской Аравии мужчина выбежал на сцену и ранил ножом трех актеров (видео)

20:47, 12 ноября 2019
Мир
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Нападение произошло во время представления / скриншот

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Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что мужчина ворвался на сцену во время музыкального спектакля в парке короля Абдаллы и успел ранить двух мужчин и одну женщину. В полиции сообщили, что потерпевшие находятся в стабильном состоянии.

Нападавшим оказался 33-летний гражданин Йемен, его задержали. Мотивы мужчины неизвестны.

Парк короля Абдаллы - это одно из нескольких мест в Эр-Рияде, где проводится развлекательный фестиваль.

Как сообщал УНИАН, в августе в немецком городе Изерлон мужчина с ножом набросился на людей на вокзале, в результате нападения убиты двое людей.

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Теги: #Саудовская Аравия#нападение с ножом