В Польше в холодильной камере нашли тела двух украинцев

Трупы мужчин нашли в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Районная прокуратура в польском Рави Мазовецкой выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, тела которых нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеВосемь мигрантов с обморожением найдены в фуре-рефрижераторе во ФранцииКак сообщила представительница полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет на фруктовом складе в Садковиц в бескислородной холодильной камере. Информацию предоставил владелец хранилища, который нашел тела.

Оба украинца проживали на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере, что является помещением с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Отмечается, что правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и уведомили посольство Украины. Расследование по этому делу ведет районная прокуратура города Рава Мазовецкая.

Как ранее сообщал УНИАН, в Греции в холодильной камере грузовика нашли 41 мигранта.