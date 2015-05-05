В Иране мужчинам запретили делать татуировки, выщипывать брови и ходить в солярий

Власти Ирана запретили мужчинам делать татуировки и модные прически.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на ABC News.

"Стрижки, относящиеся к культу поклонения дьяволу, запрещены. Любой салон, в котором согласятся делать подобные прически, будут лишать лицензии", - рассказал глава Ассоциации мужских парикмахеров Ирана Мостафа Говахи (Mostafa Govahi). Под запрет попадают любые мужские прически, в которых волосы стоят торчком.

Согласно новым правилам, иранцам также нельзя ходить в солярий и выщипывать брови. По мнению местных властей, все это "противоречит исламским ценностям".

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Власти Ирана традиционно выступают за строгое соблюдение законов шариата. За этим, в частности, следит полиция нравов. Однако в последнее время модные стрижки, татуировки и походы в солярии стали популярны среди местной молодежи. Начало меняться и отношение женщин к хиджабу - платок порой воспринимают как модный аксессуар. Иранки нередко покрывают голову так, чтобы были видны волосы, что запрещено законом шариата.

Кроме того, все большую популярность в Facebook набирает кампания "Моя тайная свобода", участницы которой - женщины-мусульманки - фотографируются без платка.