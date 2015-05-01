В Иране 1 мая протестовали против иностранных рабочих

Они требовали улучшения условий труда и протестовали против того, чтобы рабочие места отдавали иностранцам, пишет Радио Свобода.

По сообщению агентства новостей Ирана ILNA, демонстранты собрались в центре столицы, возле Дома профсоюзов. Одним из слоганов сегодняшней демонстрации иранцев было «Привлечение большого количества иностранных рабочих, оставляет иранцев без работы».

Читайте такжеВо Львове милиция разделила участников "Социального марша" и "Правый сектор"По сообщению французского агентства AFP, в настоящее время Иран страдает от безработицы, которая составляет в этой стране около 10%.

В Иране сегодня работает около миллиона рабочих из Афганистана, которые в основном заняты на строительстве и в сельском хозяйстве.

Как сообщил в Твиттер иранский журналист Альборз Хабиби, первомайскую демонстрацию в столице страны разрешили впервые за 8 лет.