В Боливии мэра таскали по улице, поливали краской и насильно постригли (фото)

Женщину обвинили в попытке сорвать протесты и в смертях оппозиционеров.

В небольшом городке Винто (Боливия) оппозиционные протестующие напали на мэра Патрисию Арсе и начали ее таскать по улицам босиком. Также нападавшие облили женщину красной краской и насильно остригли волосы.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Группа протестующих перекрыла мост в Винто, когда услышала об убийстве двух оппозиционеров сторонниками действующего президента. Демонстранты ворвались в ратушу, где находился мэр и член правящей партии «Движение к социализму» Патрисия Арсе.

Женщину обвинили в попытке сорвать протесты и в смертях оппозиционеров. С криками: «Убийцы, убийцы» мужчины в масках вытащили ее на улицу, заставили стать на колени, облили красной краской и дали на подпись заявление об отставке.

Ее отдали полицейским только после многочасовых издевательств, а ратушу подожгли.

Позже информация об одном убийстве подтвердилась – 21-летнего мужчину нашли с проломленным черепом.

Напомним, 20 октября в Боливии состоялись выборы главы государства, которые выиграл Эво Моралес. После подсчета голосов в стране вспыхнули масштабные протесты. Еще задолго до выборов среди боливийцев постепенно росли протестные настроения из-за, как они считают, неэффективных усилий власти в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.