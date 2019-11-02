Новые протесты в Гонконге: полиция начала применять слезоточивый газ и водометы

Демонстранты называют акцию протеста "экстренным призывом" о помощи для сохранения автономии региона.

Полиция Гонконга начала разгонять демонстрацию в поддержку сохранения автономии региона сразу после того, как в субботу, 2 ноября, колонны протестующих начали собираться в парке Виктории в центре города.

Как сообщает DW, правоохранители используют для этого слезоточивый газ и водометы.

Читайте такжеВ США заявили, что Россия разжигает массовые беспорядки в ЧилиМитинг, который так и не был согласован с властями, протестующие называют «экстренным призывом» о помощи для сохранения автономии специального административного района Китая, который до 1997 года был колонией Великобритании.

Активисты в масках и с зонтиками двигались в направлении парка Виктории, исполняя британский и американский национальные гимны и призывая мировое сообщество помочь в защите автономии Гонконга. Некоторые из них выкрикивали призывы добиваться полной независимости от Китая. Официальный Пекин считает такие призывы противозаконными и обещает жестоко бороться с ними.

Полиция после требования к протестующим разойтись начала массированно применять против демонстрантов слезоточивый газ. Также сообщается о по меньшей мере одном «коктейле Молотова», брошенном со стороны демонстрантов.

Протесты в Гонконге продолжаются уже 22 недели. Жители города начали выступать против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в отдельные дни в акциях принимали участие более миллиона человек. В начале октября демонстранты начали надевать маски, что позже было запрещено судом. Это, в свою очередь, вызвало новую мощную волну протестов.

Как сообщалось, 23 октября в парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, который разрешил бы экстрадицию правонарушителей на территорию Китая.

Таким образом, власти бывшей британской колонии, которая сейчас является специальным административным районом КНР, исполнили одно из пяти требований участников акций протеста. Протесты это не остановило.

29 октября стало известно, администрация Гонконга не позволила активисту Джошуа Вонгу выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах, которые должны состояться в ноябре. Администрация обосновала свое решение тем, что Вонг выступал за право на самоопределение Гонконге, а самоопределение «или поддержка независимости Гонконга, несовместимы с конституционным и правовым статусом особого региона».