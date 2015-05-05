СМИ: в России школьники забросали камнями бывшего узника концлагеря

Об этом сообщает местное издание 47news.ru.

По данным издания, Федотов возвращался с церемонии торжественного вручения медалей к 70-летию Победы, когда его атаковала группа из трех младшеклассников. Старика забрасывали камнями на протяжении трехсот метров пути к дому.

Про Федотова известно, что он с 41-го по 44-й был вывезен из деревни Согинцы Подпорожского района и находился в финском концлагере под Петрозаводском. По словам дочки узника, в лагерь он попал в четырехлетнем возрасте.

Читайте такжеВ России двое ветеранов вернули властям медали к 70-летию Победы в знак протеста"Его привезли туда вместе с 7-летней сестрой, матерью, бабушкой и дедушкой, который умер там же, в лагере. Было еще двое братьев. Один из них 18-летним погиб на фронте", - рассказала дочь Федотова Татьяна и добавила: - У нас в Важинах около ста человек узников. Для Подпорожского района это не редкость".

"...закидали 77-летнего глухого и хромого старика камнями и булыжниками. ...он никогда плохого слова никому не скажет. ...мой дед был ребенком в лагере у фашистов, голодал. Для того, чтобы сохранить ему жизнь, его дедушка жертвовал свой паек. Мне обидно и горько осознавать, насколько невоспитанными и жестокими могут быть дети", - написала "ВКонтакте" внучка Федотова Ольга Ермакова.

По данным 47news, школьники были опрошены и "с ними была проведена воспитательная беседа". Выяснилось, что значения слова "узник" дети не знают.