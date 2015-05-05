Во Франции умер мужчина со вторым в мире искусственным сердцем

Это произошло через девять месяцев после операции, пишет Lenta.ru.

69-летний мужчина был доставлен в больницу 1 мая из-за недостаточности кровообращения. 2 мая врачи заменили ему искусственное сердце, однако пациент скончался вечером того же дня.

Компания заявила, что изучает причину смерти, чтобы в дальнейшем обезопасить других пациентов, согласившихся заменить собственное сердце искусственным.

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Исполнительный директор Carmat Марчелло Конвити рассказал, что умерший мужчина вел практически нормальный образ жизни с искусственным сердцем и подчеркнул, что компания по-прежнему уверена в качестве своей продукции.

В конце апреля 2015 года стало известно о третьей успешной операции по пересадке искусственного сердца.

Первая операция по установке сердца Carmat была проведена пациенту 18 декабря 2013 года. 76-летний мужчина скончался через 75 дней после операции.

Сердце Carmat представляет собой биомеханический аналог живого сердца и призвано максимально полноценно заменить этот орган на достаточно долгий период времени, который может потребоваться пациенту в ожидании трансплантации донорского сердца.

Разработчики заявляют, что устройство рассчитано на 230 миллионов сокращений и не менее пяти лет бесперебойной службы, позволяющей пациенту вести нормальный образ жизни.