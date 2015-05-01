Германию и Данию свяжет 18-километровый подводный тоннель

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на railwaygazette.com.

18-километровый тоннель соединит немецкий остров Фемарн и датский остров Лолланн. Стоимость проекта составляет 5,5 млрд евро. Проект будет реализован до 2021 года.

Его реализация позволит сократить время движения поездов между Гамбургом и Копенгагеном с 4 часов 30 минут до 2 часов.

Читайте такжеДания выступает за увеличение санкций против России

Проект также предусматривает модернизацию железнодорожной инфраструктуры для скорости 200 км/ч на подходах к тоннелю, прокладку второй колеи и электрификацию некоторых участков.

Объект, скорее всего, на момент открытия будет самым длинным в мире подводным комбинированным автомобильно-железнодорожным тоннелем.