В Пакистане приговорили к пожизненному заключению участников покушения на Малалу Юсуфзай

Суд в северо-западной провинции Хайбер Пахтунхва объявило такое решение 30 апреля, сообщает Радио Свобода.

Подсудимые, которые, по данным властей, связанные с пакистанским «Талибаном», были арестованы в сентябре 2014 года во время совместной операции армии, полиции и разведки.

Читайте такжеНобелевскую премию мира вручили активистке из Пакистана и правозащитнику из ИндииГенерал-майор Асим Баджва заявил, что нынешний лидер пакистанских талибов Маулана Фазлулла является ответственным за покушение на убийство Малалы.

Девочка, которую в 2012 году пытались убить за то, что она отстаивала право детей, в частности девушек, на образование, выжила после выстрела в голову и продолжает борьбу.

Малала, которой сейчас 17 лет, в 2014 году получила Нобелевскую премию мира, став самым молодым лауреатом в истории премии.