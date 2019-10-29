В Китае обвалилась здания парковки: погибли восемь человек
09:00, 29 октября 2019Мир
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Всего на строительстве работали 14 человек.
В Китае обрушилось здание парковки, причины - устанавливаются / фото: m.news.cctv.com
На юге Китая в городе Гуйян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек.
Об этом сообщает CCTV.
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Отмечается, что на строительстве работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному после прибытия помогли спасатели.
Поиски остальных лиц велись более десяти часов, в результате спасатели обнаружили восемь тел и еще двух раненых.
Причина обрушения устанавливается.
Как сообщал УНИАН, в сельской местности в центральной Колумбии разбился вертолет, который входил в состав президентского флота. В результате погибли все 6 членов экипажа.
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