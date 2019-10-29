В Китае обвалилась здания парковки: погибли восемь человек

Всего на строительстве работали 14 человек.

На юге Китая в городе Гуйян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек.

Об этом сообщает CCTV.

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Отмечается, что на строительстве работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному после прибытия помогли спасатели.

Поиски остальных лиц велись более десяти часов, в результате спасатели обнаружили восемь тел и еще двух раненых.

Причина обрушения устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в сельской местности в центральной Колумбии разбился вертолет, который входил в состав президентского флота. В результате погибли все 6 членов экипажа.