В Колумбии разбился вертолет президентского флота: погибли 6 человек

Авария произошла еще 25 октября, но место крушения смогли найти только 27-го.

В сельской местности в центральной Колумбии разбился вертолет, который входил в состав президентского флота. В результате погибли все 6 членов экипажа.

Читайте такжеВ Ирландии разбился самолетОб этом сообщает Xinhua со ссылкой на Колумбийские воздушные силы (FAC).

«FAC глубоко скорбят о гибели шести членов экипажа вертолета 0006», – говорится в сообщении.

Хотя авария произошла в пятницу, 25 октября, только в воскресенье 27-го власти смогли найти место аварии и подтвердить гибель.

Считается, что вертолет Bell 412 разбился из-за непогоды.

Президент Колумбии Иван Дуке, который много раз летал на этом вертолете, выразил соболезнования семьям погибших.

«Лично меня, (авария – ред.) сильно поразила, потому что это были люди, с которыми я работал в течение последних 14 месяцев», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 октября в Украине в Полтавской области упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.