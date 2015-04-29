От Евросоюза на параде в Москве будет посол ЕС в России

По словам Ушацкаса, такое решение приняло руководство Евросоюза. Высшие лица ЕС на воинский парад в Москву не поедут, сообщает Delfi.

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"ЕС представляю я. Такое решение было принято руководством ЕС, чтобы я участвовал в мероприятиях 9 мая. Вместе с послами стран ЕС и США мы прежде всего проявим уважение к десяткам миллионов людей, погибшим в годы Второй мировой войны", - сказал он.