От Евросоюза на параде в Москве будет посол ЕС в России
23:22, 29 апреля 2015Мир
1216 0
Делегацию Европейского союза на параде в Москве в честь 70-летия окончания Второй мировой войны возглавит литовский дипломат Вигаудас Ушацкас – посол ЕС в Москве.
От Евросоюза на параде в Москве будет посол ЕС в России / Скриншот видео "Дождь"
По словам Ушацкаса, такое решение приняло руководство Евросоюза. Высшие лица ЕС на воинский парад в Москву не поедут, сообщает Delfi.
Читайте такжеГрибаускайте: изоляция России 9 мая будет очевидной
"ЕС представляю я. Такое решение было принято руководством ЕС, чтобы я участвовал в мероприятиях 9 мая. Вместе с послами стран ЕС и США мы прежде всего проявим уважение к десяткам миллионов людей, погибшим в годы Второй мировой войны", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter