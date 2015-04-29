Сотрудники самарского завода "Прогресс" заявляют о сокращениях
Отмечается, что нервная обстановка на заводе уже привела к гибели сотрудницы отдела кадров.
На самарском заводе "Прогресс" рабочие заявляют о сокращениях и опасаются невыплаты апрельской премии в связи с аварией космического грузовика, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Изготовленный в Самаре транспортный корабль "Прогресс М-27М" застрахован на сумму около 2 млрд рублей. Общий ущерб от неудачного запуска оценивается в 5 млрд рублей.
Рабочие завода утверждают, что начальство намерено лишить их премии в связи с неудачным запуском корабля "Прогресс".
При этом на заводе уже идут сокращения, а нервная обстановка привела к гибели сотрудницы отдела кадров, сообщает самарский журналист Сергей Петров.
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Как отметил сотрудник самарской прокуратуры Роман Былинин, инцидент произошел в понедельник утром, когда сотрудник пришел подписать соглашение об увольнении по соглашению сторон.
"Рабочий некоторое время ожидал приглашения в кабинет управления кадров, но, не дождавшись вызова, вдруг ворвался в помещение [...] В ответ на законные требования 57-летней сотрудницы отдела успокоиться и покинуть помещение мужчина то ли ударил ее в шею, то ли схватил руками за шею. Во всяком случае, физическое воздействие с его стороны имело место. Затем сотрудницы отдела вывели мужчину в коридор. Пострадавшей женщине стало плохо, и вскоре она скончалась", - рассказал прокурор.
Руководство завода утверждает, что сокращения производятся в рамках объявленной еще в феврале программы оптимизации, в результате которой своих рабочих мест может лишиться тысяча человек.