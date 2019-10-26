Во время протестов против лауреата Нобелевской премии мира погибло почти 70 человек

Массовые акции начались после того, как известный местный активист Джавар Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях.

Во время беспорядков в Эфиопии, которые начались с протестов против премьера, лауреата Нобелевской премии мира Абий Ахмеда Али, погибли 67 человек.

Начальник региональной полиции добавил, что среди жертв есть пятеро полицейских, передает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Массовые акции начались после того, как известный местный активист Джавар Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях и предположил, что может принять участие в следующих выборах, в качестве конкурента Абий Ахмеда.

Читайте такжеВ Эфиопии заявили о предотвращении попытки регионального переворота

Росту числа жертв также способствовали дальнейшие обвинения активиста относительно попыток силовиков организовать нападение на него.

На данный момент минобороны Эфиопии заявило, что бросает силы в семь городов для наведения порядка.

Как сообщал УНИАН, лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Эфиопский премьер был награжден "за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей".