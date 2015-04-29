В Китае запретят неофициальные прогнозы погоды - BBC

Некоторые активисты уже назвали такой шаг власти еще одним нападением на свободу слова в стране, сообщает BBC Украина.

С пятницы каждого, кто будет высказывать свои мысли о возможности дождя, могут оштрафовать на сумму до восьми тысяч долларов.

По словам китайских чиновников, допустимы лишь официальные прогнозы. Это делается, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, которая может вызвать панику, говорят в правительстве.

Некоторые люди уже высмеяли этот запрет: "Исчезла даже наша свобода прогнозировать погоду", - написал один из интернет-пользователей.