Король Саудовской Аравии назвал имя нового наследника престола

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз аль-Сауд произвел ряд важных перестановок в правительстве страны, лишив титула наследного принца своего брата принца Мукрина и назначив новым наследником престола своего племянника Мухаммеда ибн Наифа, занимающего пост министра внутренних дел, передает Русская служба Би-Би-Си.

Король Салман назначил вице-кронпринцем своего сына, министра обороны Мохаммеда бин Салмана, которому нет и 40 лет.

Поста министра иностранных дел лишился 78-летний принц Сауд ибн Фейсал, возглавлявший саудовский МИД последние 40 лет. Его место занял Адель аль-Джубейр, ранее бывший послом в Вашингтоне. Обозреватели указывают на важность этого назначения, так как традиционно этот пост достается члену королевской семьи.

Король Салман, которому 78 лет, взошел на престол в январе этого года после смерти своего брата короля Абдаллы, занявшего трон в 2005 году, но де-факто правившего в течение 10 лет до этого.

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По мнению корреспондента Би-би-си Ким Гаттас, недавно вернувшейся из Саудовской Аравии, нынешние перестановки демонстрируют желание короля Салмана начать новую политическую эпоху.

Король отстранил от руководства страной сподвижников прежнего монарха и назначил более молодых и близких к нему людей.

Придя к власти, король Салман стал проводить более решительную внешнюю политику - в частности, в противостоянии с Ираном, - и новые назначения лишь подтверждают взятый им курс.

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Обозреватели также отмечают важность того факта, что новый кронпринц Мухаммед ибн Наиф - первый внук основателя саудовского королевства короля Абдулазиза, включенный в линию наследования престола.

В 1999 году вновь назначенный наследный принц стал заместителем министра внутренних дел Саудовской Аравии, а после нападения на США 11 сентября 2001 года возглавил подразделение по борьбе с боевиками-джихадистами.

В 2009 году Мухаммед ибн Наиф пережил попытку покушения при взрыве принадлежавшего к "Аль-Каиде" бомбиста-смертника.

Пост министра внутренних дел он унаследовал после смерти своего отца в 2012 году и теперь, после получения титула наследного принца, продолжит возглавлять МВД. Его возвышение, вероятнее всего, будет позитивно воспринято Соединенными Штатами, с которыми у Мухаммеда ибн Наифа сложились тесные связи.