Телеканал CNN возобновляет вещание в России

Об этом Би-би-си сообщил представитель телеканала. Как и прежде, в российском эфире CNN не будет рекламы.

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Еще в марте канал получил новую лицензию на вещание от Роскомнадзора сроком на 10 лет.

Ранее вещание CNN в России осуществлялось в составе лицензии спутникового оператора "НТВ Плюс", однако в ноябре 2014 года канал уведомил российских партнеров о прекращении вещания "в свете последних изменений в российском законодательстве".

Как сообщал УНИАН, CNN прекратил вещание на территории России 31 декабря 2014 года. Канал CNN вещал через кабельные и спутниковые компании.

Телеканал CNN был создан в 1980 году Тедом Тернером, в России представительство телеканала появилось в 1983 году.