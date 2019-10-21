Французские националисты призвали выгнать Турцию из НАТО

Марин Ле Пен также предложила приостановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.

Первый номер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Teller Report.

Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.

"Евросоюз ничего не делает по поводу военной операции Турции в Сирии", — заявила Ле Пен.

Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.

Читайте такжеВ НАТО создавшего кризисный штаб-за военную операцию Турции в Сирии - СМИ

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".

Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции около турецкой границы.

США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".

Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.

9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.