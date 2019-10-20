Курдские силы начали отход из приграничной зоны Сирии

Из города Рас-эль-Айн вывезены 500 бойцов.

Контролируемые курдскими лидерами «Демократические силы Сирии» (SDF) в воскресенье, 20 октября, начали отход из зоны наступления турецких сил и подконтрольных им сирийских вооруженных групп.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По данным источников агентства в курдских кругах, конвой из 86 автомобилей вывез курдские отряды из города Рас-эль-Айн, который турецкие силы не могли взять с начала военной операции. По данным «Сирийского наблюдательного центра по правам человека» (SOHR), из города были вывезены 500 бойцов SDF.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после продолжительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать курдским формированиям возможность покинуть «зону безопасности» на севере Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы SDF покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы в установленный срок.

Еще в субботу, по данным турецкой стороны, в Рас-эль-Айне продолжались бои между турецкой армией и курдскими группами. Правительство Турции обвинило формирования курдов в нарушении договоренности о прекращении огня в северной части Сирии.