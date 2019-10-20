Турция сообщила о гибели военного в Сирии

Анкара обвинила курдские формирования в атаке несмотря на объявленное временное перемирие. В результате нападения один военный погиб, один получил ранения, сообщают в минобороны Турции.

Во время объявленного до 22 октября режима прекращения огня Турция и курдские формирования в Сирии обвиняют друг друга в его нарушении.

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По данным министерства обороны Турции, в воскресенье, 20 октября, возле города Тель-Абъяд погиб один турецкий военный и еще один получил ранения. Анкара обвиняет в атаке курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), передает “Немецкая волна”.

Турецкие военные отразили наступление и остаются приверженными режиму прекращения огня, отметили в минобороны Турции.

Перед этим Турция призвала США использовать свое влияние для обеспечения вывода курдских формирований с севера Сирии. Анкара и курдские отряды обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщалось, 17 октября после длительных переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Анкара сообщила о приостановке наступательной операции против сирийских курдов в северо-восточной части Сирии, которая продолжается с 9 октября. Планируется, что перемирие продлится 120 часов, чтобы дать возможность сирийским курдам безопасно отступить со своих позиций на расстояние 32 километров от сирийского-турецкой границы.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в результате этого отступления курдов должна образоваться так называемая "зона безопасности". Эта буферная зона будет находиться под контролем турецких вооруженных сил. В то же время глава турецкого МИД дал понять, что пока речь идет лишь о приостановлении операции, а не о полном прекращении огня.