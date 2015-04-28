"Ночные волки" держат в секрете, каким образом собираются попасть в Берлин через два дня

Байкеры из российского клуба "Ночные волки" собираются добраться до Берлина в течение двух дней. Как именно они туда попадут, лидер "волков" и любимый байкер президента РФ Владимира Путина Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" не стал рассказывать.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам прибывшего во вторник в Брест "Хирурга", байкерам придется скрывать эту информацию, чтобы добиться своей цели. Ею Залдостанов называет доставку в Берлин послания ветеранам Германии от российских ветеранов из Орла.

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Напомним, в понедельник группа байкеров попыталась попасть в Польшу. После трех с лишним часов проверки на пункте пограничного пропуска "Тересполь" польская сторона развернула назад десять мотоциклов, два микроавтобуса и легковое авто, сопровождавшее участников мотопробега.

Ранее польские СМИ сообщали, что некоторые байкеры смогли проехать на территорию Польши.

"Ночные волки" начали мотопробег из Москвы в Берлин 25 апреля.