Американских военных из Сирии перебросят в Ирак

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что эти солдаты продолжат борьбу с "Исламским государством" и будут способствовать "защите Ирака".

Почти все из тысячи военных США, которые покидают Сирию, будут переброшены в западную часть Ирака, чтобы продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и "способствовать защите Ирака".

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Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер журналистам на борту самолета во время перелета на Ближний Восток в воскресенье, 20 октября, передает “Немецкая волна”.

По словам Эспера, переброска американских войск из Сирии в Ирак займет несколько недель и будет осуществляться как наземным, так и воздушным путем. Решение США о выводе своих военных из северной части Сирии перед началом военной операции Турции против курдов в этом регионе было воспринято многими как предательство союзников-курдов, которые на протяжении многих лет боролись с американцами бок о бок против ИГ, отмечает агентство Reuters.

В Ирак переброшены из Сирии американские солдаты присоединятся к более пяти тысяч военнослужащих США, которые уже находятся в этой стране для обучения иракских силовиков и сдерживания джихадистов. Пока неясно, намерены ли США использовать Ирак как базу для проведения наземных операций в Сирии и нанесения авиаударов по боевикам ИГ.

США согласовали планы переброски солдат с правительством в Багдаде. Однако их реализация может быть далеко неоднозначно воспринята в Ираке, который сейчас находится в состоянии глубокого политического кризиса, что сопровождается насилием. В результате массовых протестов в Ираке уже погибли более 100 человек, еще шесть тысяч были ранены.

За развитием ситуации в Ираке внимательно следит соседний Иран, который неуклонно усиливает свое влияние в этой стране. Значительное число бывших шиитских полевых командиров в настоящее время являются депутатами иракского парламента и поддерживают политику Тегерана.