Импичмент Трампу: Минэнерго США не предоставит Конгрессу документы, связанные с Украиной

10 октября министру энергетики США Рику Перри была направлена повестка, согласно которой он обязан предоставить информацию о роли, которую сыграл в усилиях Дональда Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Министр энергетики США Рик Перри отказался предоставить Конгрессу документы, касающиеся Украины, в рамках расследования демократов, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.

10 октября Перри была направлена повестка, согласно которой он обязан предоставить информацию о роли, которую сыграл в усилиях Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына, сообщает «Голос Америки».

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Заместитель Перри – Мелисса Барнисон – направила письмо профильным комитетам Конгресса, в котором указала, что проводимое расследование не оформлено должным юридическим образом, и что большая часть запрашиваемой информации носит конфиденциальный характер.

Ранее Перри заявил, что скандал, связанный с Украиной, не имеет никакого отношения к его предстоящей отставке.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.

17 октября Трамп подтвердил, что Перри в конце года уйдет в отставку.

По данным СМИ, Трамп сообщил Палате представителей США, что Перри призвал его сделать в июле телефонный звонок Зеленскому.