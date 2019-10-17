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Илон Маск не ответил на предложение Беларуси производить у них электромобили

11:18, 17 октября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макеев заявил, что страна предлагала иностранным компаниям, в частности компании Илона Маска, производить электромобили в Беларуси.

Об этом Макеев рассказал, отвечая на вопрос, какое отношение Беларусь имеет к Илону Маску, передает Радио Свобода.

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«С компанией «Tesla» мы действительно пытались наладить определенные связи, происходили встречи представителей нашего посольства в США», – сказал он, добавив, что с «Tesla» контакты были, но не получили дальнейшего развития.

По словам министра, Беларусь с предложением производства электромобилей обращалась и к другим иностранным компаниям.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на встрече со школьниками президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил в подарок от Илона Маска электромобиль «Tesla». Впрочем, вскоре Маск опроверг слова белорусского лидера, подчеркнув, что не ездил в Белоруссию и не имел публичных встреч с белорусскими властями.

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Теги: #Беларусь#Илон Маск#Лукашенко