Россия помогает Сирии, и это нормально – Трамп

Трамп назвал курдов "не ангелами" и добавил, что они хорошо защищены и знают, как вести борьбу.

Президент США Дональд Трамп не считает проблемой выход США из Сирии и считает, что в «помощи» России режиму Башара Асада нет ничего особенного.

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Об этом сообщает Bloomberg.

"Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально", - сказал Трамп, общаясь в среду с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что курды, которые боролись вместе с американскими войсками против "Исламского государства", не ангелы. Он добавил, что курды хорошо защищены и знают, как вести борьбу.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.