Праздник как политическая акция: байкеры Петербурга выступили против открытия мотосезона Хирургом
Петербургских байкеров в последнее время раздражает показной патриотизм любимца российского президента.
Петербургские байкеры выступили против того, чтобы мотосезон открывал любимый байкер президента РФ Владимира Путина, лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов «Хирург», сообщает Эхо Москвы.
Они считают, что московский гость превратит праздник в политическую акцию.
Мотосовет Петербурга, в который входят несколько десятков байкерских клубов, опубликовал на своей странице в социальной сети заявление. В нем байкеры выражают недовольство организацией открытия мотосезона в северной столице.
«Впервые поздравления будут звучать не со сцены праздничного концерта, а с трибуны на Дворцовой площади», — говорится в заявлении.
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Авторы обращения считают, что это превратит праздник в митинг. По традиции мотосезон в Петербурге открывают «Ночные волки» и их лидер Александр Залдостанов «Хирург», который считается приближенным к Владимиру Путину. Петербургских байкеров в последнее время раздражает показной патриотизм любимца президента.
Неизвестно, сколько байкеров разделяют эту точку зрения. На недавнем заседании Мотосовета Петербурга только 16 делегатов из 40 проголосовали против участия «Ночных волков» в открытии сезона.
Открытие мотосезона в Петербурге намечено на 2 мая. Сам Хирург заявлял о своих планах участвовать в мотопробеге на Берлин.