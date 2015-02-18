Под санкции Канады попали Кобзон, Киселев, "Роснефть" и любимый байкер Путина (список)

В новый список санкций, которые ввела Канада, попали 37 физических лиц и 17 предприятий России и Украины, причастные к агрессии на Донбассе.

Дополнен список санкций против РФ был опубликован 18 февраля на официальном сайте премьер-министра страны Стивена Харпера, передает ТСН.

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Так, согласно документу, в черном списке называются фамилии заместитель министра обороны РФ Анатолия Антонова, гендиректора РОСТЕХ Сергея Чемезова, заместителя начальника Генштаба ВС РФ Андрея Картаполова, депутата Госдумы Валерия Куликова, лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также певца Иосифа Кобзона и кремлевского пропагандиста номер один - Дмитрия Киселева.

Кроме того, среди организаций под санкции Канады попали общественное движение "Новороссия", а также "Роснефть".

Напомним, что 16 февраля ЕС ввел новые санкции против России, среди прочих, в список попали Кобзон и заместитель Шойгу.