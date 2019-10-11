Трамп накануне выборов в США стал стримером
09:25, 11 октября 2019Мир
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В первую очередь, аккаунт на видеостриминговом сервисе Трамп завел для ведения своей избирательной кампании.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch. Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября.
Как известно, сервис принадлежит интернет-гиганту Amazon.
Читайте такжеТрамп назвал "худшее за всю историю" США военное решениеПервая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.
За день американский президент успел собрать около 10 тысяч фолловеров.
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.
Как ранее сообщал УНИАН, Трамп призвал «коррумпированную» Клинтон участвовать в выборах президента.
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