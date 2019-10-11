Трамп накануне выборов в США стал стримером

В первую очередь, аккаунт на видеостриминговом сервисе Трамп завел для ведения своей избирательной кампании.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch. Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября. Как известно, сервис принадлежит интернет-гиганту Amazon. Читайте такжеТрамп назвал "худшее за всю историю" США военное решениеПервая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе. За день американский президент успел собрать около 10 тысяч фолловеров. Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Как ранее сообщал УНИАН, Трамп призвал «коррумпированную» Клинтон участвовать в выборах президента.

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