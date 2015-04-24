Москва возмущена решением Польши не пускать "Ночных волков"
23:20, 24 апреля 2015Мир
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Министерство иностранных дел России выразило "решительный протест" в связи с решением Польши отказать во въезде на территорию страны байкерам из клуба "Ночные волки".
Москва назвала польскую власть "неадекватной" из-за запрета въезда путинских "волков" / obitel-minsk.by
"Под надуманным предлогом "предоставление запоздалой и недостаточной информации о пробеге" польская власть сорвала эту мемориальную акцию", - говорится в заявлении МИД РФ, передает ВВС Украина.
Дипломаты заявляют, что предоставляли всю необходимую информацию своевременно и в достаточном объеме", а также реагировала на требования уточнить детали пробега.
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"Очевидно, что принятое решение имеет политическую подоплеку", - говорится в заявлении ведомства.
Дипломаты заявляют, что у польской власти "наиболее благородные цели вызывают совершенно неадекватную реакцию".
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