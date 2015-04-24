Москва возмущена решением Польши не пускать "Ночных волков"

"Под надуманным предлогом "предоставление запоздалой и недостаточной информации о пробеге" польская власть сорвала эту мемориальную акцию", - говорится в заявлении МИД РФ, передает ВВС Украина.

Дипломаты заявляют, что предоставляли всю необходимую информацию своевременно и в достаточном объеме", а также реагировала на требования уточнить детали пробега.

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"Очевидно, что принятое решение имеет политическую подоплеку", - говорится в заявлении ведомства.

Дипломаты заявляют, что у польской власти "наиболее благородные цели вызывают совершенно неадекватную реакцию".