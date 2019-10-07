Институт международного лидерства имени МакКейна - это вашингтонский неправительственный исследовательский центр.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер ушел в отставку с должности исполнительного директора Института МакКейна в США.

Об этом говорится в его заявлении, передает Радио Свобода.

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«Я считаю, что сосредоточение в последнее время средств информации на моей работе как спецпредставителя США по переговорам с Украиной рискует превратиться на отвлечение внимания от достижений и постоянного роста института, поэтому я ухожу с поста исполнительного директора Института международного лидерства имени МакКейна», – говорится в его заявлении.

Институт международного лидерства, названный именем уже покойного сенатора-демократа от штата Аризона Джона МакКейна, – это вашингтонский неправительственный исследовательский центр, работающий как часть Университета штата Аризона.

Как сообщал УНИАН, Волкер занимал должность спецпредставителя США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года.

Он подал в отставку после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В этой жалобе упоминается и о Волкере.