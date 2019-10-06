Убийца четырех полицейских в Париже оказался исламистом

Нападающий несколько месяцев назад изменил стиль одежды в соответствии с верой и ограничил общение с женщинами.

Мужчина, который совершил нападение в управлении полиции Парижа, в результате чего погибли четверо людей, контактировал с салафитами, сообщил главный антитеррористический прокурор Франции Жан-Франсуа Рикар.

По информации прокуратуры, 45-летний нападающий сменил веру на ислам около 10 лет назад и был сторонником радикальной формы этой религии. Об этом пишет DW.

Отмечается, что нападавший несколько месяцев назад изменил стиль одежды в соответствии с верой и ограничил общение с женщинами.

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В разговоре с коллегой как-то он сказал о поддержке террористической атаки на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Перед совершением нападения злоумышленник приобрел два ножа - металлический и керамический. Он также вскоре к атаке обменивался сообщениями со своей женой. Все его сообщения касались религиозной тематики.

Напомним, 3 октября человек в управлении полиции Парижа убил ножом четырех человек. Впоследствии его застрелили. Выяснилось, что нападавший был административным сотрудником полиции. По данным СМИ, он был выходцем с острова Мартиника, работал в полиции IT-специалистом с 2003 года. Это нападение расследует антитеррористическое прокуратура.