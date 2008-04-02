Глава МИД Финляндии уйдет в отставку из-за SMSок стриптизерше

Министр иностранных дел Финляндии Илка Канерва уйдет со своего поста после того, как газеты опубликовали непристойные смс-сообщения, которые он посылал стриптизерше, сообщили представители его партии.

Канерва послал около 200 смс-сообщений 29-летней Йоханне Тукиайнен, которая выступала с эротическим танцем на праздновании его 60-летия.

Канерва признал позже, что сообщения носили не совсем пристойный характер, но до понедельника настаивал, что не сделал ничего предосудительного, выражая готовность продолжить работу министра.

В своих смс-сообщениях, Канерва спрашивал танцовщицу, которая снималась обнаженной для ряда журналов и является звездой эротического кабаре "Скандинавские куколки": "Не хочешь ли ты сделать это в каком-нибудь экзотическом месте? Где бы это могло быть?".

"А что если я потрогаю тебя руками во время танца в ночном клубе?", - писал министр той же ночью.

Это уже не первый раз, когда Канерва попадает в неприятную историю. В 2005 году, когда Канерва был вице-спикером парламента, он забрасывал смс-сообщениями двух моделей.

Консервативная Национальная коалиционная партия, костяк правоцентристского правительства Финляндии, сообщила, что назовет имя преемника Канервы во вторник.

"Это очень трудное решение для лидера партии. Илка - мой друг, и он великолепно выполнял работу министра иностранных дел", - сказал глава партии Юрки Катайнен.

Представитель правительства сообщила, что решение о замене министра было принято партией, а позже его одобрит президент.

Дело со ссылкой на Reuters