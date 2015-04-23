Поджегшего траву в Хакасии журналиста решили не увольнять

Об этом «Русской службе новостей» сообщил заместитель гендиректора Первого канала и руководитель дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов.

Читайте такжеПлощадь пожаров в Бурятии за сутки увеличилась в полтора раза

«Идиоты! Одно слово! Разумеется, он будет наказан. Надо голову иметь на плечах, соображать, что ты делаешь. Корреспондент он хороший и человек хороший. Но голову нужно включать всегда! Конечно, будет наказан, но уволен он не будет», — сказал Клеймёнов. Как именно накажут журналиста, Клейменов не уточнил.

Как сообщал УНИАН, корреспондент "Первого канала" Михаил Акинченко поджег траву во время съемки репортажа в Хакасии - республике РФ, которая пострадала от масштабных пожаров.