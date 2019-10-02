Галлюцинации после референдума: в Британии диагностировали "Brexit-психоз"

По словам врача, после голосования по Brexit пациенту "было тяжело смириться с политическими событиями".

Врачи в Великобритании диагностировали первый случай психоза, который возник в связи с Brexit.

Об этом говорится в сообщении Британского медицинского журнала, сообщает Европейская правда.

Читайте такжеФранция ответила на ультиматум ЕС касательно сроков BrexitОтмечается, что летом 2016 года спустя три недели после референдума относительно членства в ЕС 40-летнего мужчину госпитализировали, когда его психическое здоровье быстро ухудшилось после объявления результатов референдума.

«У него были слуховые галлюцинации, а также параноидальный бред и проблемы с идентификацией», – отметил доктор Мохаммед Зия Уль Хак Катшул из Института психического здоровья Университета Ноттингема, который лечил этого человека.

По словам врача, после голосования по Brexit пациенту «было тяжело смириться с политическими событиями, которые происходили вокруг него. Особенно он волновался за расовые инциденты». Мужчина также сказал, что ему стыдно быть британцем.

«Политические события могут выступать главным фактором стресса и иметь значительное влияние на психическое здоровье людей, особенно тех, кто имеет предрасположенность к развитию психических заболеваний», – добавил доктор Хак.

В докладе также отмечается, что мужчина пережил подобный эпизод 13 лет назад после большого стресса на работе. Он также переживал рабочий и семейный стресс перед тем, как был госпитализирован из-за «Brexit-психоза». Эти факторы потенциально могли способствовать осложнением состояния его здоровья после референдума.

По словам доктора Хака, пациент выздоровел через две недели после лечения антипсихотическим средством, которое применяется для лечения шизофрении и биполярного расстройства.

Как ранее сообщал УНИАН, последние переговоры между Великобританией и ЕС относительно Brexit закончились безрезультатно.