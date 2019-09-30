Национальный день траура: Франция прощается с экс-президентом Шираком (фото, видео)

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет среди членов своей семьи в Париже.

Во Франции объявлен национальный день траура. Страна прощается с бывшим президентом Жаком Шираком.

Как сообщает theБабель со ссылкой на Euronews, в Париже запланированы две церемонии, одна из которых уже закончилась.

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Первая церемония состоялась на Елисейских полях. Гроб с Шираком привез почетный караул, после чего с бывшим главой государства прощались президент Эмманюэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Парижа Анна Идальго, а также военные и другие почетные гости. Ширака провожали с военными почестями и гимном.

После гроб в сопровождении стражи доставили в собор Сен-Сюльпис, где пройдет служба. По дороге с Елисейских полей к собору свое уважение высказал французский народ. Люди стояли с портретами Ширака, национальными флагами, цветами и плакатами. В городах страны параллельно продолжаются акции памяти.

President Emmanuel Macron pays homage to late French president Jacques Chirac at his funeral ceremony.https://t.co/xYjwJnpQnHpic.twitter.com/wnX0MIvQTT — euronews (@euronews) September 30, 2019

Вторая церемония пройдет при участии десяти мировых лидеров, среди которых бывший президент США Билл Клинтон, президент Италии Серхио Маттарелла, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и другие.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет среди членов своей семьи в Париже.

Он был мэром Парижа (1977) и дважды премьер-министром Франции (1974-1976; 1986-1988). В 1995 году Ширака избрали президентом, а в 2002-м переизбрали во второй раз. В 1998 году тогдашний президент Леонид Кучма наградил Ширака орденом Ярослава Мудрого І степени.