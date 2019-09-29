На парламентских выборах в Австрии лидирует партия бывшего канцлера Курца

По мнению наблюдателей, консервативная Австрийская народная партия может получить даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года.

На парламентских выборах в Австрии, по первым данным экзитполов, лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем.

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Как сообщает Deutsche Welle, АНП набирает 37,2 процента голосов.

Таким образом, АНП может получить даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавляя 5,7 процентных пунктов. На втором месте - социал-демократы (СПА) с 22 процентами голосов, теряющие 4,9 процентных пункта. Для них это худший результат в истории партии.

Следом идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую, согласно экзитполам, поддержали 16 процентов голосовавших. Тем самым, правопопулисты потеряли сразу 10 процентных пунктов в сравнении со своим результатом двухлетней давности.

Четвертое место - у австрийских "зеленых" с 14,3 процента - плюс 3,8 пункта. Либеральная "Новая Австрия" улучшает результат на 2,1 пункта, набирая 7,4 процента голосов.

Главный вопрос по итогам голосования в том, будет ли вновь сформирована правящая коалиция при участии АНП и АПС. В мае парламент выразил этой коалиции вотум недоверия после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе в отеле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха государственные контракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. В результате коалиция распалась и были объявлены досрочные парламентские выборы.

Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство. Официальные предварительные результаты выборов будут опубликованы сегодня поздно вечером.