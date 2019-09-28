Во Франкфурте-на-Майне полиция задержала французского скалолаза, который взобрался на небоскреб Skyper (видео)

При этом 57-летний «спайдермен» не использовал никаких средств безопасности.

Известный французский скалолаз Ален Робер в субботу, 28 сентября, поднялся на небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщает Deutsche Welle, при этом «спайдермен» не использовал никаких средств безопасности.

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57-летний Робер покорил 154-метровое здание всего за полчаса. За ним наблюдали люди на улице, которые фотографировали подъем.

Когда француз спустился на землю, его уже ждала полиция, которая задержала экстремала. Робер не имел разрешения на подъем. По словам правоохранителей, речь идет о нарушении общественного порядка. Кроме того, планируется проверить, должен ли француз нести ответственность за нарушение нормы закона о неприкосновенности частной квартиры. Согласно первым оценкам, ущерб зданию нанесен не был.

Ален Робер устраивает такие акции по всему миру, начиная с 1994 года. В частности, он поднимался на небоскреб «Бурдж Халифа» в городе Дубай и на Эйфелеву башню. В августе этого года Робер взобрался на небоскреб в Гонконге и развернул баннер с флагами Китая и Гонконга и призывом к взаимопониманию. В этот раз он не объяснил мотивов акции.