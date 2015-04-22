Новый вызов для России: в регионах бастуют из-за падения уровня жизни

В России протест объединил рабочих, которым не выплачивают заработную плату, - на Дальнем Востоке учителя устроили забастовку, в Центральной России то же самое сделали сотрудники металлургического предприятия, в Санкт-Петербурге работники автомобильной отрасли «отложили свои инструменты», а в Сибири сотрудники «отдаленной стройплощадки» написали свою жалобу гигантскими буквами на крышах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

Издание также пишет, что российская экономика «прогибается» под тяжестью международных санкций и падающих энергетических цен, и рабочие по всей стране начинают протестовать против невыплаченных зарплат и устраивают забастовки.

Читайте такжеВ России начался взрывной рост социальных дефолтов В статье говорится, что это - первая общенациональная реакция на экономическую политику Москвы. Газета добавляет, что преимущественно речь идет о «несанкционированных» акциях, поскольку организованная рабочая армия никогда не становилась мощной политической или экономической силой в современной России.

В статье также приводятся данные Росстата, согласно которым на 1 апреля 2015 года задолженность по зарплате составила 2,9 млрд руб., что на 15% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Ранее директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова заявила, что реальная зарплата россиян упала почти на 10% против прошлого года.

Как подчеркивает американская газета, недовольство, связанное с невыплатой зарплат, в течение некоторого времени сглаживалось «приливом национальной гордости» после аннексии Крыма и заявлений о том, что трудности являются «неизбежной ценой» за отстаивание российских интересов. Тем не менее, заявляет издание, забастовки и протесты в регионах являются новым вызовом Москве. Такие акции соответствуют прогнозам экономистов, согласно которым рецессия сильнее всего скажется в сельских районах и моногородах, добавляет газета.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что россиянам нужно готовиться жить в новой экономической реальности.

"Если оценивать ситуацию в целом, то она стабилизируется. Но никаких иллюзий быть не должно. Сегодня мы сталкиваемся не только с краткосрочными кризисными явлениями. Мы сумели преодолеть большую часть из них, но если внешнее давление будет усиливаться, цены на нефть сохранятся на экстремально низком уровне надолго, нам придется развиваться в другой экономической реальности, которая будет проверять всех, что называется, по полной программе", - сказал он.